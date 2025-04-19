Москва, 19 апреля, 2025, 18:14 — ИА Регнум. В годовщину выпуска первого автомобиля «АвтоВАЗ», стартовало серийное производство новой модели LADA Iskra. Об этом 19 апреля заявили в компании.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Отмечается, что 19 апреля исполняется 55 лет с момента выпуска первой машины, и в честь этого компания представила автомобили новой модели в красном и в синем цветах.

«В первый день производства было собрано 12 автомобилей LADA Iskra в различных модификациях. Модель доступна в трех вариантах кузова (седан, универсал и универсал Cross) и оснащается тремя типами силовых агрегатов: 1,6-литровый двигатель (90 л. с.) с 5-ступенчатой МКПП, 1,6-литровый двигатель (106 л. с.) с 6-ступенчатой МКПП и 1,6-литровый двигатель (106 л. с.) с автоматической трансмиссией», — говорится в заявлении пресс-службы.

В церемонии приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, в частности глава Комитета по экономической политике Совета Федерации Андрей Кутепов, глава Минпромторга Антон Алиханов, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Кроме того, состоялось награждение лучших сотрудников предприятия медалями «За заслуги перед Отечеством» и знаками «Почетный машиностроитель».

LADA Iskra поступит в продажу 20 июля 2025 года, в день рождения «АвтоВАЗ».

Как передавало ИА Регнум, 15 ноября «Российская газета» сообщила, что Iskra с двигателем объемом 1,6 л и мощностью 106 л. с. вытеснит Lada Granta. При этом летом 2024 года глава дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин предположил, что стоимость новинки будет выше, чем у Lada Granta.

В 2024 году в России продали 1,836 млн новых транспортных средств, этот показатель на 39% превысил цифры 2023 года. Кроме того, объем купленных легковых автомобилей также вырос на 47% — до 1,554 млн единиц. Также, рынок новых автомобилей отечественного производства увеличился на 28%, до почти 830 тыс. единиц.