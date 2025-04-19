Москва, 19 апреля, 2025, 18:07 — ИА Регнум. Общественное движение «Волонтёры Победы» в разных регионах России почтили память жертв геноцида советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.

Общественное движение «Волонтёры Победы» (t. me/zapobedu_ru)

19 апреля, в День единых действий в память о геноциде волонтёры Победы почтили память тех, кто стал жертвой преступлений нацистского режима. Добровольцы возложили цветы у мемориальных комплексов и провели памятное мероприятие «Никто не забыт, ничто не забыто», рассказав о жестоких преступлениях нацистов и их пособников.

На площадке мемориального комплекса «Бронекатер БК-31» волонтёры Волгоградской области выложили из свечей-лампад «Огненные картины войны». Участие в мероприятии приняли более 120 человек: руководители опорных площадок проекта «Без срока давности» из 35 субъектов РФ, активисты детских и молодежных патриотических объединений, поисковики и сотрудники Центра патриотической работы «Авангард».

Ключевым событием стало создание «огненной картины войны» — участники акции зажгли 1,5 тыс. свечей, изобразив фразу «Без срока давности» и цифру «361 000» — количество жертв геноцида в Сталинградской области. В завершении жители и гости региона почтили память погибших минутой молчания.

«Очень значимо, что акция памяти состоялась на священной Сталинградской земле. Наша общая задача — сохранить память обо всех жертвах войны, показать истинное лицо преступлений нацистского режима против мирного населения Советского Союза. Мы восстанавливаем правду и не допустим фальсификации исторических фактов», — отметила руководитель Центра подготовки Международного волонтёрского корпуса в Волгоградской области Анастасия Светашова.

В Алтайском крае на Мемориале Славы прошла торжественная церемония возложения цветов. В ней участвовали представители органов власти, общественных организаций, а также бывшие узники фашистских концлагерей.

«В этот памятный день волонтёры Победы вместе с бывшими узниками возложили цветы в память о тех страшных событиях. Такие важные мероприятия напоминают всем о значении памяти и уважения к тем, кто пережил ужас войны», — заявил координатор направления «Великая Победа» Максим Швед.

В Барнауле проживает 53 бывших несовершеннолетних узника концлагерей. На церемонию пришли 20 из них.

В Тюменской области почтили память жертв геноцида, возложив цветы к памятному знаку «Памяти узников фашистских концлагерей 1941–1945 гг.». К церемонии возложения присоединились неравнодушные жители города, а также представители общественных организаций и объединений.

В Мурманской области провели памятное мероприятие «Никто не забыт, ничто не забыто» в разных муниципальных образованиях региона. В городе Полярные Зори учащиеся девятого класса прослушали исторические материалы и истории тех лет. В завершение ребята ответили на вопросы, где продемонстрировали свои знания и осознали значимость памяти о трагических событиях, связанных с геноцидом.

В честь памятной даты в Нижегородской области провели мероприятие, посвященное не только выявлению жестоких преступлений нацистского режима и его пособников, но и тем последствиям, которые настигли их за эти деяния. В ходе урока учащиеся ознакомились с историей и увидели, как геноцид затронул миллионы жизней.

В школе №41 в Белгороде в ходе урока прозвучали воспоминания несовершеннолетней узницы концлагерей Клавдии Сисюкиной: «Я помню глаза матерей, чьих детей убивали. Некоторым посчастливилось выжить и вернуться из ада, но, к сожалению, миллионы человеческих судеб были изломаны и уничтожены в нацистских концлагерях». Ребята раскрыли для себя масштаб зверств и бесчеловечности, царивших в концлагерях. Особое значение имели свидетельства очевидцев, переживших эти страшные события.

Добровольцы Ростовской области лично услышали воспоминания Клавдии Сисюкиной. Они навестили бывшую несовершеннолетнюю узницу концлагерей, чья история о стойкости и мужестве вдохновляет не одно поколение. В 1942 году, во время оккупации Ростова-на-Дону, она была угнана в Германию и попала в концлагерь Дахау, где столкнулась с нечеловеческими условиями и жестокостью. Несмотря на все ужасы, она не потеряла надежды и начала писать стихи, что помогло ей выжить в тех страшных условиях.

После войны Клавдия Сисюкина не только восстановила свою жизнь, но и стала активным участником патриотического воспитания молодежи, делясь своим опытом и уроками памяти. Сейчас у нее четверо детей, девять внуков и 11 правнуков.

Как передавало ИА Регнум, 28 марта Верховный суд Республики Крым признал преступления немецко-фашистских захватчиков на территории Запорожской области геноцидом. Там в годы Великой Отечественной войны были замучены и расстреляны 116 пациентов и работников «Преславской дифколонии» — интерната для детей с задержками развития и инвалидов.

Прокуратура Мурманской области 7 февраля подала в суд заявление об установлении факта геноцида народов СССР немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. В результате массированных бомбардировок в регионе было разрушено свыше 1,5 тыс. домов. Бойцы Красной армии, попавшие в плен к нацистам, содержались в лагерях в нечеловеческих условиях, их принуждали к изнурительным работам. Красноармейцы умирали от истощения и холода. Общее число жертв нацистов в Мурманской области превышает 15 тыс. человек.