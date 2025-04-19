Москва, 19 апреля, 2025, 18:01 — ИА Регнум. Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным пасхальное перемирие вступило в силу в зоне проведения специальной военной операции.

РИА Новости

Россия на время пасхального перемирия прекращает все боевые действия. Оно будет действовать с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля — суммарно 30 часов.

Как отметил Путин на встрече начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым, Россия исходит из того, что украинская сторона последует примеру. Вместе с тем он подчеркнул, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных провокаций и нарушения перемирия со стороны противника.

Как передавало ИА Регнум, Путин на встрече с Герасимовым объявил пасхальное перемирие. Глава государства подчеркнул, что такое решение принято из гуманитарных соображений.

Вместе с тем с 18 марта после телефонного разговора Путина с президентом США Дональдом Трампом начал действовать мораторий на удары по энергетической инфраструктуре между Россией и Украиной. В рамках выполнения этого соглашения российские военные оперативно обезвредили семь своих беспилотников, которые направлялись для нанесения ударов по энергообъектам Николаевской области.

Глава киевского режима Владимир Зеленский публично поддержал предложение о моратории. Но уже в ночь на 19 марта украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Краснодарском крае. Кроме этого, ВСУ продолжали регулярные обстрелы объектов российской энергетической инфраструктуры в течение месяца.

Путин 19 апреля отметил, что киевский режим более 100 раз нарушал мораторий на удары по энергообъектам.