Москва, 19 апреля, 2025, 17:56 — ИА Регнум. Россия в качестве жеста доброй воли передала Украине 31 раненого военнопленного в обмен на 15 раненых российских военных, нуждающихся в срочной помощи. Об этом 19 апреля сообщило Министерства обороны РФ.

Andriy Andriyenko/Global Look Press

«В качестве жеста доброй воли передан 31 раненый военнопленный в обмен на 15 раненых российских военнослужащих, нуждающихся в срочной медицинской помощи», — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

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