Курск, 19 апреля, 2025, 17:48 — ИА Регнум. Армия России заканчивает зачистку территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в селе Горналь Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 19 апреля доложил президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«В районе Горналя завершается зачистка территории Горнальского мужского монастыря. И штурмовые группы 810-й бригады морской пехоты ведут боевые действия по разгрому подразделения противника в Горнале и прилегающих к нему рощах на общей площади», — уточнил он.

Герасимов также доложил, что ВС РФ освободили 99,5% Курской области, это составляет порядка 1,26 тыс. кв. км.

Как сообщало ИА Регнум, украинские формирования устроили в приграничном Горнальском Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре опорный пункт с минометными и артиллерийскими расчетами. Российские военные потребовали, чтобы противник сдался.

Один из офицеров из группы десантников украинской 80-й бригады начал вести переговоры с российскими военнослужащими о сдаче в плен. Переговорщика жестоко убили сослуживцы.

На фоне больших потерь отдельные группы элитной 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ пытаются сбежать с территории монастыря. Как сообщили российские бойцы, среди оккупировавших монастырь есть иностранные наемники, в том числе кубинцы и колумбийцы.

Как заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, большинство из них не хочет сдаваться, понимая, что им придется отвечать за преступления против мирных жителей Курской области.

17 апреля источник из правоохранительных органов рассказал, что украинские военные подорвали несколько строений на территории монастыря. Он добавил, что российские военные, окружившие монастырь, добились определенных успехов. В настоящее время бои в районе монастыря продолжаются.