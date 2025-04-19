Москва, 19 апреля, 2025, 17:38 — ИА Регнум. Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными, передав друг другу по 246 бойцов. Об этом 19 апреля сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

AP/TASS

Кроме того, РФ в качестве жеста доброй воли передала Украине 31 раненого военного ВСУ в обмен на 15 раненых российских бойцов. Военнослужащие ВС России находятся пока в Белоруссии, им оказывают психологическую и медицинскую помощь, а также предоставляют возможность связаться с родственниками.

«Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Как передавало ИА Регнум, предыдущий обмен пленными между Россией и Украиной прошел 19 марта в формате 175 на 175. Их также возвращали на Родину через Белоруссию при посредничестве ОАЭ. 5 февраля Москва и Киев провели обмен пленными по формуле 150 на 150. До этого 15 января Россия и Украина передали друг другу по 25 военнослужащих.