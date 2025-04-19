Москва, 19 апреля, 2025, 17:12 — ИА Регнум. Министерство обороны России отдало указания всем командующим войсковых группировок Вооруженных сил РФ о введении пасхального перемирия с 18:00 мск 19 апреля. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Алексей Коновалов/ТАСС

Решение о перемирии по случаю православного праздника принял президент РФ Владимир Путин. Оно продлится до 00:00 мск 21 апреля.

«Режим прекращения огня вводится в гуманитарных целях и будет соблюдаться российской Объединенной группировкой войск (сил) при условии его взаимного соблюдения киевским режимом», — говорится в Telegram-канале Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, Путин, отдавая распоряжение прекратить боевые действия до конца Пасхи, также отметил, что украинские войска могут устраивать провокации. Российские подразделения, которые находятся на фронте, должны быть готовы реагировать на это. Киевский режим за последний месяц более 100 раз нарушал мораторий на удары по энергообъектам, напомнил президент.

Ранее Россия также демонстрировала великодушие, несмотря на провокации украинских властей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 18 апреля подчеркнул, что Москва в течение месяца соблюдала условия моратория на удары по энергообъектам, хотя Киев их постоянно нарушал.