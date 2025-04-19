Москва, 19 апреля, 2025, 16:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 19 апреля заявил, что Россия приветствует усилия Соединенных Штатов Америки по вопросу мирного урегулирования конфликта на Украине и поддерживает их настрой.

Гавриил Григоров/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и специальный посланник президента США Стивен Уиткофф

Российский лидер во время встречи с начальником Генштаба Валерием Герасимовым объявил пасхальное перемирие. Решение было принято из гуманитарных соображений. Перемирие будет действовать с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля. Путин подчеркнул, что реакция на перемирие покажет, насколько искренними являются способность и желание Киева участвовать в мирных переговорах.

«Мы, со своей стороны, к ним (переговорам. — Прим. ред.) всегда были готовы и всячески приветствуем стремление американской стороны, президента [США Дональда] Трампа, наших китайских друзей, председателя КНР, стран БРИКС, всех сторонников к справедливому мирному урегулированию украинского кризиса», — подчеркнул Путин.

При этом Путин добавил, что российские войска должны быть готовы реагировать на провокации противника, если он будет нарушать перемирие.

Плюс к этому российский лидер напомнил, что Украина на протяжении месяца постоянно нарушала мораторий на удары по энергообъектам.

Путин неоднократно подчеркивал, что Кремль заинтересован в долгосрочном мире на Украине, а не во временном перемирии. Он отмечал, что урегулировать конфликт на Украине необходимо с учетом интересов РФ, искоренив первопричины кризиса.

В свою очередь украинская сторона продолжает нарушать договоренности. Так, мораторий, на который 18 марта согласился Путин, выполняла только Россия. Глава государства сразу приказал прекратить удары по энергообъектам Украины, и российские военные незамедлительно выполнили соответствующий приказ верховного главнокомандующего, обезвредив семь своих беспилотников, направлявшихся для ударов по энергообъектам Николаевской области.

Несмотря на публичное заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о поддержке моратория, уже в ночь на 19 марта ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Краснодарском крае. Они также продолжили систематические атаки на российскую энергосистему.

Только 18 апреля Вооруженные силы Украины за сутки нанесли 10 ударов по объектам энергетической инфраструктуры на территории России.

Как сообщило агентство Bloomberg, США готовы признать Крым российской территорией в рамках мирного соглашения между РФ и Украиной. В материале отмечается, что готовность США признать Крым российским является «последним сигналом» того, что Трамп стремится закрепить соглашение о прекращении огня.