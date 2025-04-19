Москва, 19 апреля, 2025, 16:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 19 апреля поздравил всех православных с Пасхой.

Александр Рюмин/РИА Новости Президент России Владимир Путин

«Хотел бы сегодня в преддверии Пасхи поздравить прежде всего военнослужащих, исповедующих христианство, православие, и сражающихся за Россию, с этим светлым праздником. Поздравляю всех у нас в стране и в мире, кто празднует наступающий день, чтит и уважает его», — отметил Путин на встрече с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

По его поручению глава Генштаба передаст поздравления ВС РФ и поблагодарит за службу Отечеству, самоотверженность и героизм.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3960226" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Президент России объявил пасхальное перемирие

Как передавало ИА Регнум, ранее в тот же день Путин объявил пасхальное перемирие с Украиной из гуманитарных соображений. Режим приостановки огня будет действовать с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля.

При этом российский лидер отметил, что ВС РФ должны быть готовы к провокациям украинских формирований, если Киев не последует примеру Москвы. Президент напомнил, что Украина более 100 раз нарушала мораторий на взаимные удары по объектам энергоинфраструктуры.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл также поздравил россиян с наступающей Пасхой, которая в 2025 году выпала на 20 апреля. Он напомнил, что Христово Воскресение символизирует преображение и обновление каждого человека, свет вечной жизни и источник непреходящей радости, а также разрушает преграду между Богом и людьми, избавляет от власти зла.

Утром 19 апреля российская делегация Фонда Андрея Первозванного прибыла в храм Гроба Господня в Иерусалиме, чтобы затем доставить Благодатный огонь на Пасху в российские города. Пламя привезут в заранее подготовленной лампаде, которая сохранит огонь от перепадов давления. Затем из Москвы Благодатный огонь направят в различные российские города, в частности, в приграничные области — Белгород, Брянск и Курск.