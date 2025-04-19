Москва, 19 апреля, 2025, 16:54 — ИА Регнум. Попытки украинских военных зайти в Белгородскую область были пресечены. Об этом 19 апреля доложил президенту России Владимиру Путину начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

Пресс-служба Минобороны РФю/ТАСС

«Потерпев неудачу в курском приграничье, противник попытался осуществить прорыв в Белгородскую область, в районах населенных пунктов Демидовка и Поповка. Они как раз примыкают к Курской области. Попытки осуществить вклинение на нашу территорию значительных сил противника были пресечены, в настоящее время в районе Демидовки противника нет, вся территория там зачищена», — отметил Герасимов в ходе встречи.

Он добавил, что отдельные просочившиеся мелкие группы общей численностью до 12 человек находятся в лесу южнее Поповки. Они блокированы, ведется их уничтожение, проведена изоляция этих районов.

Путин поручил Герасимову после завершения зачистки от украинских военных Курской области и других приграничных районов сделать отдельный доклад.

Как сообщало ИА Регнум, Путин объявил пасхальное перемирие. Оно будет действовать с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля. В этот период Вооруженные силы России останавливают все боевые действия. Глава государства подчеркнул, что решение о перемирии принято из гуманитарных соображений.

19 апреля подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Олешня в Курской области. Врио губернатора региона Александр Хинштейн рассказал, что это приближает полное освобождение региона от ВСУ, которое ждет вся Россия.

Российский лидер ранее отмечал, что российские военные завершают разгром ВСУ в курском приграничье. Он отметил, что ВС РФ один за другим освобождают населенные пункты.