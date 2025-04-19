Москва, 19 апреля, 2025, 16:54 — ИА Регнум. Обстановка на линии боевого соприкосновения развивается благоприятно для России. Об этом 19 апреля заявил президент РФ Владимир Путин.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Ситуация на линии боевого соприкосновения понятна, развивается благоприятным для нас образом. Российские войска шаг за шагом, уверенно идут вперед», — сообщил он на встрече с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

Герасимов также рассказал о предотвращении захода украинских формирований в Белгородскую область, на данный момент там ведется уничтожение противника.

Российский лидер поручил главе Генштаба позднее отдельно доложить о ситуации в приграничье, Курской и Белгородской областях после завершения зачистки этих территорий ВС России.

Как передавало ИА Регнум, за сутки с 18 по 19 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 165 военных на курском направлении, а также более 75 тыс. военнослужащих за все время после вторжения в Курскую область. В тот же день подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Олешня в Курской области и село Шевченко в Донецкой Народной Республике.

При этом общие потери украинских формирований за неделю составили более 10 тыс. человек по всем направлениям. В плен подразделениям группировки войск «Север» также сдались 64 военных ВСУ.