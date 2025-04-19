Путин назвал ситуацию на линии боевого соприкосновения благоприятной для РФ
Москва, 19 апреля, 2025, 16:54 — ИА Регнум. Обстановка на линии боевого соприкосновения развивается благоприятно для России. Об этом 19 апреля заявил президент РФ Владимир Путин.
«Ситуация на линии боевого соприкосновения понятна, развивается благоприятным для нас образом. Российские войска шаг за шагом, уверенно идут вперед», — сообщил он на встрече с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.
Герасимов также рассказал о предотвращении захода украинских формирований в Белгородскую область, на данный момент там ведется уничтожение противника.
Российский лидер поручил главе Генштаба позднее отдельно доложить о ситуации в приграничье, Курской и Белгородской областях после завершения зачистки этих территорий ВС России.
Как передавало ИА Регнум, за сутки с 18 по 19 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 165 военных на курском направлении, а также более 75 тыс. военнослужащих за все время после вторжения в Курскую область. В тот же день подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Олешня в Курской области и село Шевченко в Донецкой Народной Республике.
При этом общие потери украинских формирований за неделю составили более 10 тыс. человек по всем направлениям. В плен подразделениям группировки войск «Север» также сдались 64 военных ВСУ.