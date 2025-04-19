Москва, 19 апреля, 2025, 16:53 — ИА Регнум. Украинская армия более 100 раз нарушила мораторий на удары по энергообъектам. Об этом 19 апреля заявил президент России Владимир Путин на встрече с начальником Генерального штаба ВС РФ генералом армии Валерием Герасимовым.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Мы знаем — киевский режим более 100 раз, как вы мне и докладывали, нарушал договоренности о ненанесении ударов по энергетической инфраструктуре», — заявил Путин.

Он призвал Вооруженные силы России быть крайне внимательными, собранными. Российские военные должны быть готовы к немедленному ответу в полном объеме, подчеркнул глава государства.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3960223" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Президент России объявил пасхальное перемирие

«Наше решение о пасхальном перемирии покажет, насколько искренней окажется готовность киевского режима и его желание, да и его способность соблюдать договоренность, участвовать в процессе мирных переговоров, направленных на устранение первопричин украинского кризиса», — добавил Путин.

Он отметил, что Россия всегда была готова к мирным переговорам. Москва всячески приветствует стремление Вашингтона, а также Пекина и стран БРИКС к мирному урегулированию украинского кризиса.

30-дневный мораторий на удары по энергетическим объектам России и Украины начал действовать 18 марта. Договоренность об этом достигли в ходе телефонного разговора Путин и его американский коллега Дональд Трамп. Глава киевского режима Владимир Зеленский поддержал инициативу на словах, но нарушил ее в тот же день. Нарушения моратория со стороны Киева продолжаются. Только за сутки 18 апреля ВСУ нанесли 10 ударов по объектам российской энергетической инфраструктуры.

Как сообщало ИА Регнум, Путин объявил пасхальное перемирие. Оно будет действовать с 18:00 мск 19 апреля до 00.00 мск 21 апреля. В этот период ВС России останавливают все боевые действия. Глава государства подчеркнул, что решение о перемирии принято из гуманитарных соображений.