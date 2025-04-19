Санкт-Петербург, 19 апреля, 2025, 17:34 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге курьер спас 86-летнего пенсионера от мошенников, которым тот собирался передать почти 1 млн рублей. Об этом 19 апреля сообщили в Telegram-канале МВД региона.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В ведомстве уточнили, что 18 апреля курьер службы доставки прибыл по адресу, чтобы забрать небольшую посылку. Перед собой он увидел пожилого мужчину с конвертом с деньгами в руках. Курьер предположил, что пенсионер стал жертвой мошенников и сразу позвонил в полицию.

На место оперативно приехали правоохранители, восстановили с потерпевшим хронологию событий и подтвердили догадки курьера.

«Как оказалось, немногим ранее 86-летнему петербуржцу позвонила неизвестная и, представившись дочерью, сообщила что ей срочно необходимы деньги, поскольку по ее вине якобы произошло ДТП, в котором пострадал человек», — сказано в сообщении.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ («Мошенничество»). Ведется расследование.

18 апреля в Москве бдительный таксист заметил странности в поведении пенсионерки, которая передала ему звенящий мешок в доставку. Мужчина понял, что женщина стала жертвой мошенников, и отвез мешок с золотыми монетами в ближайший пункт полиции. Там таксист сообщил правоохранителям адрес предполагаемой жертвы мошенников. Оказалось, что женщину запугали аферисты, после чего она отправила им 35 золотых монет «Георгий Победоносец» общей стоимостью 2,5 млн рублей.

Ранее, 5 марта, президент России Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день телефонное и интернет-мошенничество приобрело недопустимые размеры. Глава государства также отмечал, что за 2024 год ущерб от правонарушений в сфере информационных технологий превысил 200 млрд рублей. Он подчеркнул, что почти четверть жертв таких атак — пенсионеры, и призвал искать новые методы для противодействия угрозам в сфере кибербезопасности.

Позже, 1 апреля, российский лидер подписал закон о защите граждан РФ от кибермошенничества. Благодаря принятому закону у россиян появятся новые инструменты для защиты от злоумышленников. Например, все абоненты смогут отказаться от рекламных обзвонов и сообщений, а все звонки от фирм будут маркироваться. Кроме того, россияне смогут запретить выдавать на свое имя SIM-карты без личного присутствия.