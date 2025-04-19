Москва, 19 апреля, 2025, 16:46 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин из гуманитарных соображений объявил пасхальное перемирие.

Алексей Коновалов/ТАСС

Глава государства объявил о принятом решении, заслушав доклад начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова о ситуации на фронте. Перемирие будет действовать с 18:00 мск 19 апреля до 00.00 мск 21 апреля.

«Приказываю на этот период остановить все боевые действия. Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру», — заявил Путин.

При этом он подчеркнул, что российские войска должны быть готовы реагировать на провокации противника, если тот будет нарушать перемирие. Президент напомнил, что киевский режим более 100 раз нарушал мораторий на удары по энергообъектам.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта Путин поддержал предложение американского президента Дональда Трампа о 30-дневном моратории на удары по энергетической инфраструктуре между Россией и Украиной. В рамках выполнения этого соглашения российские военные оперативно обезвредили семь своих беспилотников, которые направлялись для нанесения ударов по энергообъектам Николаевской области.

Глава киевского режима Владимир Зеленский публично поддержал предложение о моратории. Но уже в ночь на 19 марта украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Краснодарском крае. Кроме этого, ВСУ продолжили регулярные обстрелы объектов российской энергетической инфраструктуры в течение месяца.

Россия, несмотря на провокации Украины, продолжает соблюдать мораторий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 18 апреля напомнил, что Москва открыта для диалога для урегулирования конфликта.