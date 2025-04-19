Симферополь, 19 апреля, 2025, 16:40 — ИА Регнум. Западу рано или поздно придется смириться с тем, что Россия вернула себе статус сверхдержавы. Об этом 19 апреля заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Он посвятил публикацию Дню принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи в 1973 году. Политик отметил, что Таврида после этого преобразилась и расцвела: были построены новые города, выросла экономика, жители полуострова находились под защитой и получили равные права с другими поддаными империи.

Вместе с тем присоединение Крыма укрепило международное положение России. Она фактически стала сверхдержавой, если говорить современным языком.

«Сегодня история повторяется. Таврида расцветает. Россия вернула себе статус сверхдержавы. А Запад рано или поздно будет вынужден смириться с реальностью», — написал Аксенов в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович 2 апреля спрогнозировал переустройство мира в ближайшем будущем. По его мнению, сформируется триумвират трех сверхдержав: США, России и Китая. Эксперт считает, что это не закончится хорошо для Европы.

Британская газета The Guardian в феврале заявила, что эпоха однополярного мира может завершиться при администрации американского президента Дональда Трампа. Ему придется учитывать интересы России и Китая.