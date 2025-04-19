Самара, 19 апреля, 2025, 16:34 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Спартак» одержал победу в гостях над тольяттинским «Акроном» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

Сергей Пивоваров/РИА Новости

На 23-й минуте счёт в игре открыл нападающий «Акрона» Артём Дзюба, реализовав пенальти. На 30-й минуте форвард Дмитрий Пестряков удвоил преимущество тольяттинской команды.

На 39-й минуте нападающий «Спартака» Тео Бонгонда сократил отставание в счете, а на 45-й полузащитник красно-белых Эсекьель Барко не смог забить с 11-метрового, вратарь «Акрона» Александр Васютин отразил удар.

Во втором тайме «Спартаку» удалось вырвать победу. На 61-й минуте полузащитник «Акрона» Алекса Джурасович забил гол в свои ворота. На 94-й минуте Барко забил с пенальти.

На сегодняшний день «Спартак» идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 50 очков после 25 матчей. «Акрон» с 28 очками занимает девятую позицию.

Как передавало ИА Регнум, 11 апреля «Спартак» на своем поле проиграл махачкалинскому «Динамо» со счётом 1:2. На 86-й минуте парагвайский форвард красно-белых Хесус Медина не смог реализовать пенальти, попав в перекладину.

13 апреля «Зенит» со счетом 4:1 разгромил «Краснодар» и сократил отставание от него до двух очков в турнирной таблице РПЛ.