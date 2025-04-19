Киев, 19 апреля, 2025, 16:42 — ИА Регнум. Полиция задержала еще двоих несовершеннолетних после избиения военного в Киеве. Об этом 19 апреля сообщило издание Страна. ua.

Global Look Press

«Вчера полицейские задержали двоих парней. Ими оказались 17-летние киевляне. Сегодня — еще двоих — 15 и 17 лет», — говорится в заявлении.

Отмечается, что группа молодых людей повалила на землю военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Гидропарке. Его били руками и ногами. Против участников нападения возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, им грозит до четырех лет лишения свободы.

Как передавало ИА Регнум, 18 апреля киевская полиция сообщила о массовой драке в Гидропарке. По данным местных СМИ, драку спровоцировал военный ВСУ, повалив одного из подростков на землю. Сообщалось, что пострадавший был сотрудником ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог российского военкомата), который попытался заставить молодых людей показать документы.

В тот же день минобороны Украины назвало позорными случаи «бусификации» граждан и заверило, что якобы делает все, чтобы избегать таких инцидентов. Первый замминистра генерал-лейтенант Иван Гаврилюк отметил, что ведомство постарается избегать таких случаев, но ВСУ не хватает пополнения.