Хинштейн заявил, что вся Россия ждет освобождения Курской области
Курск, 19 апреля, 2025, 16:21 — ИА Регнум. Освобождение хутора Олешня Курской области, о котором сообщило Минобороны РФ, приближает полное освобождение региона от Вооруженных сил Украины (ВСУ), которого ждет вся Россия. Об этом 19 апреля заявил врио губернатора области Александр Хинштейн.
19 апреля ВС России освободили Олешню в Суджанском районе. За последние сутки украинские формирования потеряли на курском направлении 165 человек. Общие же потери противника с момента вторжения в регион превысили 75 тыс. военнослужащих.
«Для Курской области освобождение Олешни, о котором официально сообщило Министерство обороны, означает, что все ближе окончательное освобождение нашей земли. Я верю, что этот день и час максимально близок», — заявил Хинштейн в беседе с ТАСС.
Он добавил, что жители региона молятся за бойцов российской армии.
«Делаем все возможное, чтобы последний сапог оккупанта, нациста был выбит с нашей курской земли», — отметил врио губернатора.
Как передавало ИА Регнум, 8 апреля российские бойцы освободили село Гуево в Курской области. Также в начале апреля они взяли под контроль населенные пункты Басовка и Журавка.
7 апреля Хинштейн посетил освобожденные российскими военными села Малая Локня и Погребки в Суджанском районе и опубликовал снятые на месте кадры. Он отметил, что для восстановления приграничья предстоит проделать огромную работу, поскольку в селах мало что уцелело.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что российские военные завершают разгром украинских формирований в курском приграничье. Он отметил, что ВС РФ один за другим освобождают населенные пункты в окрестностях Суджи.