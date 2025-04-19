Курск, 19 апреля, 2025, 16:21 — ИА Регнум. Освобождение хутора Олешня Курской области, о котором сообщило Минобороны РФ, приближает полное освобождение региона от Вооруженных сил Украины (ВСУ), которого ждет вся Россия. Об этом 19 апреля заявил врио губернатора области Александр Хинштейн.

Егор Алеев/ТАСС

19 апреля ВС России освободили Олешню в Суджанском районе. За последние сутки украинские формирования потеряли на курском направлении 165 человек. Общие же потери противника с момента вторжения в регион превысили 75 тыс. военнослужащих.

«Для Курской области освобождение Олешни, о котором официально сообщило Министерство обороны, означает, что все ближе окончательное освобождение нашей земли. Я верю, что этот день и час максимально близок», — заявил Хинштейн в беседе с ТАСС.

Он добавил, что жители региона молятся за бойцов российской армии.

«Делаем все возможное, чтобы последний сапог оккупанта, нациста был выбит с нашей курской земли», — отметил врио губернатора.

Как передавало ИА Регнум, 8 апреля российские бойцы освободили село Гуево в Курской области. Также в начале апреля они взяли под контроль населенные пункты Басовка и Журавка.

7 апреля Хинштейн посетил освобожденные российскими военными села Малая Локня и Погребки в Суджанском районе и опубликовал снятые на месте кадры. Он отметил, что для восстановления приграничья предстоит проделать огромную работу, поскольку в селах мало что уцелело.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что российские военные завершают разгром украинских формирований в курском приграничье. Он отметил, что ВС РФ один за другим освобождают населенные пункты в окрестностях Суджи.