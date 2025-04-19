Симферополь, 19 апреля, 2025, 16:15 — ИА Регнум. Президенту США Дональду Трампу нужно не выходить из переговоров по урегулированию конфликта на Украине, а вводить санкции против главы киевского режима Владимира Зеленского, так как он мешает мирным переговорам. Об этом 19 апреля заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, а также напомнил русскую народную пословицу.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«Трамп — состоявшийся и мудрый политик, который не имеет права в ответственный момент сказать, что умывает руки и отходит в сторону, тем самым расписываясь в собственном бессилии. Как говорится, взялся за гуж — не говори, что не дюж», — процитировало Шеремета «РИА Новости».

Депутат напомнил, что режим Зеленского утвердился при поддержке предыдущей американской администрации. По этой причине США должны решать эту проблему и принудить киевский режим к миру.

Шеремет призвал Вашингтон угомонить Зеленского. Если же такого желания нет, то пусть не мешает Москве. У России в этом вопросе нет выбора, ей нужно обеспечивать безопасность своих границ и граждан.

Как передавало ИА Регнум, Трамп 18 апреля заявил, что США выйдут из переговоров, если одна из сторон начнет их саботировать. Однако он подчеркнул, что не хочет полностью отказываться от диалога и выразил надежду на скорое разрешение кризиса.

В тот же день госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон может прекратить участие в переговорах по урегулированию украинского конфликта, если процесс затянется. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти слова, отметил, что по этой теме нужно проводить новые сложные дискуссии, несмотря на определенные подвижки.

Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с ИА Регнум обратил внимание на непоследовательность американской администрации: за последние месяцы Вашингтон не раз делал противоречивые заявления. По мнению эксперта, угроза срыва переговоров может остаться лишь словами. Если же США действительно выйдут из процесса, это усилит давление и на Россию, и на Украину. Окончательное решение будет зависеть от влияния лоббистских групп в окружении Трампа.