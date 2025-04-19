Москва, 19 апреля, 2025, 16:05 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поинтересовалась у кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца, какую историческую эпоху он хочет повторить, заявляя о намерении Германии взять под контроль ситуацию в Европе и мире.

IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press Кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц

Она обратила внимание на слова Мерца о том, что Германия «не громко, но надежно, не высокомерно, а в партнерском духе» снова возьмет на себя ответственность — в Европе и в мире.

«Снова» — это повтор какой исторической эпохи, хотелось бы уточнить?» — написала дипломат в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, Мерц 14 апреля заявил, что Берлин может передать ракеты Taurus киевскому режиму. По его словам, Украина «должна иметь возможность наносить удары» по путям снабжения российских военных, включая Крымский мост. Мерц также заявил, что не пойдет на такой шаг без поддержки других европейских стран.

Захарова на это ответила, что любой удар по российским объектам, нанесенный немецкими ракетами Taurus, Россия расценит как прямое участие Германии в боевых действиях на стороне Украины.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев после слов Мерца о возможном ударе по Крымскому мосту назвал его нацистом.