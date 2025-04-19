Вашингтон, 19 апреля, 2025, 15:53 — ИА Регнум. Украина не станет членом НАТО, вопрос вступления страны в западный военный блок не обсуждается. Об этом 19 апреля заявил спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог.

Global Look Press

«Мы заявили предельно ясно: НАТО вне обсуждений. Вы (Украина. — Прим. ред.) не станете частью НАТО. Эта мысль не нова», — заявил он в эфире телеканала Fox News.

Келлог подчеркнул, что США говорят об этом с 2008 года. Тогда Уильямс Бернс, занимавший должность посла США в РФ с 2005 по 2008 год, заявил тогдашнему госсекретарю Кондолизе Райс, что это недостижимая цель.

Ранее, 30 марта, президент США Дональд Трамп заявил, что, несмотря на желание главы киевского режима Владимира Зеленского, чтобы Украина стала членом НАТО, этого никогда не произойдет. Он также назвал это стремление украинского политика возможной причиной начала конфликта с Россией.

В июне 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что одним из условий для переговоров Москвы с Украиной будет заявление Киева об отказе от планов вхождения в НАТО. Также для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, подчеркивал глава государства.