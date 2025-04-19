Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 19 апреля, 2025, 15:39 — ИА Регнум. Президент Республики Сербской (этнитет в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик 19 апреля рассказал, что Великобритания отправляла британских военных, чтобы убить его.

Алексей Никольский/РИА Новости Милорад Додик

«Три президента европейских стран и один премьер-министр рассказали мне, что в Боснию было переброшено британское подразделение численностью около 40 военных с приказом не арестовывать меня, а «грохнуть», — заявил он в интервью газете «Вечерне новости».

По словам Додика, британские военные планировали его убить под предлогом, что он попытался сбежать при задержании. Он обвинил Лондон в следовании мафиозному принципу, по которому для устранения проблемы устраняют человека.

По словам Додика, представители Брюсселя предлагали ему уйти из политики. Он также уверен, что британцы не отказались от планов, хотя и молчат. Президент подчеркнул, что не собирается отступать, даже если для его задержания пришлют НАТО.

Как передавало ИА Регнум, Босния и Герцеговина (БиГ) при поддержке Запада стремится перейти к унитарному управлению, что лишит Республику Сербскую автономии. Додик противостоит этим планам.

Статус Республики Сербской определен Дейтонским соглашением от 1995 года, которое позволило остановить войну в регионе. В рамках договора Руководящий комитета Совета по выполнению мирного соглашения по Боснии и Герцеговине в 2021 году назначил на пост верховного представителя БиГ бывшего министра продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Кристиана Шмидта. Но это назначение не утверждено, так как его приняли без согласования с Россией, которая также входит к комитет.

Россия, Китай, Республика Сербская и Сербия не признают полномочий Шмидта. В феврале 2025 года суд Боснии и Герцеговины заочно приговорил Додика к году тюремного заключения и шестилетнему запрету занимать должность главы государства за неисполнение распоряжений верховного представителя БиГ. Додик 10 апреля, комментируя планы Евросоюза санкционировать его арест, отметил, что у ЕС нет на это ни юридического, ни морального права.