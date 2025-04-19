Москва, 19 апреля, 2025, 15:50 — ИА Регнум. Кладбищенские цветы, изготовленные их искусственных материалов, небезопасны для экологии. Об этом 19 апреля рассказал заместитель декана по научной работе факультета естественных наук Государственного университета просвещения географ Петр Крылов.

Global Look Press

Со временем венки и пластиковые цветы часто выбрасывают на территории кладбищ. Медленно разлагающийся пластик загрязняет почву и водоемы токсичными веществами, такими как полиэстер и латекс.

«Происходит накопление органических отходов, которые медленно разлагаются, выделяя метан и другие парниковые газы. Препятствуя росту растений или оказывая влияние на животных, искусственные цветы могут нарушать естественную экосистему территорий кладбищ и прилегающей местности», — процитировала Крылова Lenta.ru.

По его мнению, лучше приносить на кладбища живые цветы без пластиковой упаковки.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 14 апреля заявил, что правительство системно работает над вопросами в сфере защиты окружающей среды. В том числе в сфере внимания правительства находится вопрос утилизации различных упаковочных материалов.