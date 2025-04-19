Москва, 19 апреля, 2025, 18:28 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп может прибегнуть к приостановке военной помощи Украине, поскольку американскому лидеру нужны завершение конфликта и возможность разработки редкоземельных металлов в этой стране, а глава киевского режима Владимир Зеленский саботирует прекращение огня. Об этом в субботу, 19 апреля, заявил политолог Никита Ляховецкий в разговоре с ИА Регнум.

Global Look Press

Трамп, комментируя возможный выход США из переговорного процесса по Украине, не исключил прекращения военной помощи украинской стороне. Хозяин Белого дома также заявил, что США не определяют конкретное число дней для ясности по сделке на Украине, но хотят достичь договорённости быстро.

«Трампу нужно завершение конфликта, чтобы приступить к разработке украинских ресурсов, а политической цели накачивать Киев деньгами больше нет, уж больно это дорогое и откровенно бесполезное удовольствие. Зеленский это прекращение саботирует, так как ему надо удерживаться у власти. Потому что любой мир означает выборы, которые он, продавший страну за бесценок, точно проиграет», — сообщил политолог.

По словам эксперта, если Украина будет саботировать переговорный процесс, игнорировать уже достигнутые соглашения, то в таком случае президент США может вновь прекратить военную помощь киевскому режиму. Связанно это с тем, что Украина для американцев превратилась в токсичную черную дыру, куда уходят огромные деньги, при отсутствии пользы.

«После подписания соглашения по ресурсам Америка обеспечит себе возвращение хотя бы части вложенных средств, поэтому какая-то необходимость продолжать спонсировать киевский режим отпадет. И поэтому США используют свою помощь как рычаг давления на Киев, ведь ни Британия, ни страны ЕС не способны в полной мере компенсировать отсутствие американской помощи», — заявил Ляховецкий.

Специалист считает, что эти обстоятельства свидетельствуют о том, что такова цена продажи собственного суверенитета Украины. Киеву диктуют условия из Вашингтона, и им придется в конечном итоге подчиниться, уверен собеседник агентства. Он также добавил, что подписание сделки по редкоземельным металлам с Киевом позволит Вашингтону с новой силой надавить на Украину в рамках урегулирования отношений с Россией.

Как передавало ИА Регнум, украинский вице-премьер Юлия Свириденко 17 апреля сообщила, что Украина и Соединённые Штаты подписали меморандум по соглашению о полезных ископаемых. По мнению вице-премьера Украины, соглашение предоставит возможности для «значительных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства Украины и Соединенных Штатов».

Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что Вашингтон в течение трёх лет оказывает большую поддержку Киеву и потратил на это миллиарды долларов, но теперь, если не получится достичь мира на Украине, США нужно будет «двигаться дальше» и заняться решением других вопросов.

Президент России Владимир Путин 18 марта в ходе телефонного разговора с Трампом назвал ключевым условием для разрешения украинского кризиса прекращение любой иностранной военной помощи киевскому режиму.

В начале марта Вашингтон уже приостанавливал предоставление Украине военной помощи, а также разведданных. Это произошло после стычки между Трампом и Зеленским в Белом доме 28 февраля. Однако затем помощь и обмен разведданными возобновились.

14 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия и США в ходе переговоров пока не согласовали основные параметры соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Он добавил, что Москва и Вашингтон поддерживают контакты и обсуждение продолжается.