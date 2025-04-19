Штутгарт, Германия, 19 апреля, 2025, 15:24 — ИА Регнум. Российская теннисистка Екатерина Александрова победила спортсменку из США Джессику Пегулу в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) и вышла в полуфинал. Матч состоялся 19 апреля в немецком городе Штутгарте.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Екатерина Александрова

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:4 в пользу россиянки. В полуфинале Александрова сыграет с победительницей встречи между польской теннисисткой Игой Свёнтек и спортсменкой из Латвии Еленой Остапенко.

Александровой 30 лет, она находится на 22-й строчке в рейтинге WTA в одиночном разряде. Она одержала пять побед на турнирах под эгидой ассоциации.

Ранее, 31 марта, российские теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева завоевали золото в парном разряде на турнире Miami Open во Флориде под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000. Призовой фонд турнира составил 20,2 млн долларов.

В феврале российская теннисистка, 32-я ракетка мира Анастасия Потапова стала победительницей турнира категории WTA-250 в румынской Клуж-Напоке. В финале она обыграла итальянку, занимающую 72-е место в рейтинге Лючию Бронцетти.