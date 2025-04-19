Тель-Авив, Израиль, 19 апреля, 2025, 15:14 — ИА Регнум. Российская делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) 19 апреля получила Благодатный огонь в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Тимур Батыршин/Sputnik/РИА Новости

Сейчас делегация направляется в аэропорт «Бен-Гурион», чтобы доставить огонь в Москву. Благодатный огонь привезут в заранее подготовленной лампаде российского производства, которая сделает перелет безопасным и сохранит пламя от перепадов давления.

Как передавало ИА Регнум, ранее утром делегация ФАП прибыла в храм Гроба Господня, чтобы затем доставить Благодатный огонь на Пасху в российские города. В частности, в приграничные области — Белгород, Брянск и Курск.

Огонь также будет направлен во Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Архангельск, Вологду, Мурманск, Новый Уренгой, Улан-Удэ, Сыктывкар, Якутск, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Кемерово, Салехард, Омск, Читу, Барнаул, Чебоксары, Волгоград, Ижевск, Ульяновск, Казань, Уфу, Екатеринбург, Челябинск, Курган, Саранск, Саратов, Воронеж, Киров, Калугу, Иваново, Смоленск, Краснодар, Нижний Новгород, Рязань, Орел, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Тамбов, Тверь, Тулу, Ярославль и другие российские города.

Празднование Пасхи в 2025 году пройдет 20 апреля. Этому дню предшествовал Великой пост, который верующие соблюдают с 3 марта. Патриарх Кирилл также поздравил россиян с наступающей Пасхой.