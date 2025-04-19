Москва, 19 апреля, 2025, 14:54 — ИА Регнум. Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал серийное производство автомобилей новой модели Lada Iskra на заводе в Тольятти. Об этом 19 апреля рассказали в Telegram-канале компании.

Егор Алеев/ТАСС

Запуск производства приурочили к 55-летию первого автомобиля завода — ВАЗ-2101, который называют «копейкой». Во время торжественной церемонии с конвейера сошли первые экземпляры — седан красного цвета и универсал синего.

За первый день работы линии на заводе собрали 12 экземпляров в различных модификациях. Цена на новую модель Lada Iskra будет начинаться от 1,2 млн рублей. Запуск продаж планируется 20 июля 2025 года — в день рождения компании.

Как передавало ИА Регнум, Iskra снабжена двигателем объемом 1,6 л и мощностью 106 л. с. Ожидается что эта модель вытеснит Lada Granta.

Глава Татарстана Рустам Минниханов 3 марта сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что на заводе в Елабуге перешли к полной сборке автомобиля Aurus. Планируется дальнейшее развитие производства. Российский лидер отметил хорошее качество машины.

В 2024 году в России продали 1,836 млн новых транспортных средств, что на 39% больше, чем 2023 году. При этом объем приобретенных легковых автомобилей вырос на 47% — до 1,554 млн единиц.

Объем производства транспортных средств в России в 2024 году вырос на 33% в сравнении с предыдущим годом. Легковых машин произвели больше на 38%, а LCV — на 27%.