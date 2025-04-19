Симферополь, 19 апреля, 2025, 15:07 — ИА Регнум. В Крыму ребенок умер после посещения врачей, следователи проводят проверку. Об этом 19 апреля заявила пресс-служба регионального ГСУ СК России.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Кследователям обратилась крымчанка. Она сообщила о некачественном оказании медпомощи ее сыну, после которой он умер. Трагедия произошла в январе. Мальчик на прогулке внезапно потерял сознание. Придя в себя, он пожаловался на сильную боль в голове.

«После обращения в одно из медицинских учреждений он был направлен на лечение в инфекционное отделение, однако после выписки его самочувствие ухудшилось. Через непродолжительное время ребенок скончался», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

По мнению матери, ее сын скончался из-за того, что диагноз поставили поздно, несмотря на неоднократные обращения и симптомы.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Крыму и Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о результатах процессуальной проверки и поставил дело на контроль.

Как передавало ИА Регнум, 13 марта в Тюмени по неизвестной причине умерла 10-летняя девочка, хотя ранее у нее наблюдались симптомы ОРВИ. До этого ребенок с родителями посещал врачей и сдавал анализы, но затем ей неожиданно стало плохо ночью — девочка начала задыхаться и синеть. Медики проводили реанимацию, но спасти ребенка не удалось.

В июне 2024 года в Красноярске семилетний ребенок умер во время лечения зубов. Ему ввели наркоз, после чего стремительно стала падать сатурация, а реанимационные мероприятия не помогли. Мальчик скончался до прибытия скорой.