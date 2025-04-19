Москва, 19 апреля, 2025, 14:43 — ИА Регнум. Ценности христианства едины для всех народов и религий России, поэтому светлый праздник Пасхи стал в стране наднациональным и надконфессиональным, отметили 19 апреля в Экспертном институте социальных исследований (ЭИСИ).

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«Ценности, лежащие в основе праздника Светлого Христова Воскресения — любовь к ближнему, взаимопомощь и стремление к справедливости — одинаково близки представителям всех традиционных религий нашей страны. В этом глубокий смысл российского цивилизационного единства: мы можем исповедовать разные религии, но нас объединяют общие нравственные ориентиры, проверенные веками. Сегодня эта духовная общность становится нашей особой силой», — подчеркнули в ЭИСИ.

Отмечается, что пасхальные традиции давно стали частью общероссийской культуры и символизируют возрождение, надежду и крепость семейных уз.

Кроме того, важнейшим направлением работы Русской православной церкви (РПЦ) стала социальная и духовная поддержка бойцов специальной военной операции и их близких.

«Вера всегда была духовно-нравственной опорой русских воинов. Поэтому сразу после начала СВО вслед за бойцами на фронт отправились священники, опекающие паству на передовой рядом с имамами и буддийскими ламами. Там они заботятся о духовном просвещении военнослужащих, помогают им обрести надежду и веру, занимаются социальной работой», — говорится в сообщении.

За три года СВО на фронте побывали более 2 тыс. священников, а христианство приняли более 35 тыс. военнослужащих. При этом нередки случаи, когда за наставлением и благословением к православным священникам обращаются бойцы других конфессий

В настоящее время государство и церковь создают совместные проекты для помощи семьям участников СВО. Например, при поддержке «Фонда президентских грантов» реализуется проект «Духовный фронт: помощь участникам СВО и их семьям». Он направлен на духовную, психологическую и информационную поддержку родственников военнослужащих.

Православные священники поддерживают бойцов и на Пасху, так как многие находятся в зоне боевых действий и празднуют святой праздник в окопах. Священнослужители объезжают позиции, чтобы провести молебны, принести воинам дух Пасхи и укрепить веру. Праздничные богослужения проходят в самых горячих точках в специально оборудованных блиндажах. Минобороны и РПЦ совместно закупают куличи и пасхальные подарки, чтобы принести частичку праздника каждому, кто защищает Родину.

В ЭИСИ также напомнили, что Россия в борьбе с киевскими безбожниками защищает православие, его ценности и традиции. Благодаря этому вместе со всей страной Пасху отмечают в исторических регионах — Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях. Украинские националисты не только ежедневно обстреливали эти регионы, но и пытались лишить их жителей веры, осквернить православные праздники и обычаи.

«Поэтому вот уже три года тысячи людей каждую Пасху под защитой русской армии несут куличи и крашеные яйца на освящение в ближайшие церкви, где проходят праздничные службы и крестные ходы. Для них это праздник свободы, свободы выбора и вероисповедания», — подчеркнули в ЭИСИ.

Как передавало ИА Регнум, патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил россиян с наступающей Пасхой. Он напомнил, что Христово Воскресение уничтожило самых страшных врагов человечества — грех и смерть, а также разрушило преграду между Богом и людьми и избавило от власти зла. В этом празднике отображено преображение и обновление каждого человека, свет вечной жизни и источник непреходящей радости, отметил он.

В 2025 году празднование Пасхи выпадает на 20 апреля. Знаменательной для христиан дате предшествовал Великой пост, который верующие соблюдают с 3 марта. Согласно опросу, проведенному ВЦИОМ, самым важным праздником для россиян является День Победы, вторым по значимости — Новый год, а третьим — Пасха.