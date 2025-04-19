Лондон, 19 апреля, 2025, 14:38 — ИА Регнум. Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) решило, что теннисисты будут принимать душ после матчей в сопровождении инспектора по контролю за допингом. Об этом 19 апреля заявил спортивный портал Ubitennis со ссылкой на письмо организации.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

«ITIA любезно просит теннисистов, принимающих душ, соблюдать требование оставаться в полном поле зрения сопровождающего на протяжении всего времени», — говорится в письме.

Отмечается, что если атлету некомфортно от того, что за ним наблюдают в душе, ITIA предложило вообще не мыться до сдачи допинг-пробы. При этом несоблюдение этого требования «будет восприниматься крайне серьезно», уточнили в агентстве.

Ранее принятие душа считалось допустимой задержкой перед тестом на допинг.

Как передавало ИА Регнум, 15 марта ITIA отстранила российскую теннисистку Анну Лытневу на год за нарушение антикоррупционных правил. Уточняется, что ей предъявлены обвинения в четырех нарушениях, связанных с деятельностью в 2023 году.

14 февраля WADA дисквалифицировало первую ракетку мира итальянского теннисиста Янника Синнера на три месяца после оправдательного решения ITIA. Ранее в августе 2024 года теннисист избежал дисквалификации после двух положительных допинг-тестов, заявив, что запрещенное вещество попало в кровь, когда член команды поддержки якобы обрабатывал свою рану спреем, являющимся безрецептурным в Италии.