Иерусалим, 19 апреля, 2025, 14:37 — ИА Регнум. Благодатный огонь 19 апреля сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из храма ведется трансляция.

Вячеслав Татарковский/РИА Новости

Верующие, собравшиеся в храме, ликуют и передают друг другу огонь, поджигая принесенные с собой свечи и лампады. Храм наполнился праздничным колокольным перезвоном.

Моление о схождении Благодатного огня возглавлял патриарх Иерусалимский Феофил III. Он вынес огонь к верующим. Также на богослужении присутствовали представители Русской православной церкви и других православных церквей.

Как передавало ИА Регнум, в храме Гроба Господня могут вместиться 10 тыс. человек. Паломники до начала богослужения собрались в нем, чтобы прикоснуться к Благодатному огню.

В Иерусалиме также находится делегация фонда Андрея Первозванного из России. Она доставит Благодатный огонь в Москву и другие города, в том числе в Белгород, Брянск и Курск.