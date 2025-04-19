Санкт-Петербург, 19 апреля, 2025, 14:41 — ИА Регнум. Актера Михаила Боярского, упавшего в театре в ходе выступления, выпишут из больницы на следующей неделе. Об этом 19 апреля рассказал его концертный директор Александр Зыкин.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Алексей Иванов

«Сегодня утром разговаривал с ним, все хорошо, идет на поправку, на следующей неделе будет дома», — процитировали собеседника «Известия».

Зыкин добавил, что артист хочет как можно быстрее вернуться домой. Травма, которую он получил, несерьезная, обошлось без осложнений.

Пресс-служба театра имени Ленсовета, где работает Боярский, также сообщила, что опасений по поводу здоровья актера нет. Но 18 апреля в спектакле «Ромео и Джульетта», в котором он играет роль герцога Эскала, включали фонограмму артиста.

«Состояние здоровья нашего артиста не внушает опасений, но врачи рекомендовали Михаилу Сергеевичу некоторое время отдохнуть и восстановить силы», — отметили в Telegram-канале театра.

Как передавало ИА Регнум, Боярский 14 апреля упал в театре на спину с высоты трех метров. Его госпитализировали. Об этом стало известно только 18 апреля.

Жена Боярского, художественный руководитель Театра имени Ленсовета, народная артистка России Лариса Луппиан 19 апреля рассказала, что ее муж после падения два дня находился дома, но у него поднялась температура. Актера отвезли в больницу, там ему диагностировали перелом ребра и ушиб легкого и оставили на стационарном лечении.