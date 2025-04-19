Москва, 19 апреля, 2025, 14:29 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины за сутки нанесли 10 ударов по объектам энергетической инфраструктуры на территории России. Об этом 19 апреля сообщило Минобороны РФ.

Сергей Батурин/РИА Новости

«Киевский режим продолжает односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. За прошедшие сутки зафиксировано 10 атак ВСУ на объекты российской энергетики», — сказано в сообщении.

Уточняется, что Киев нанес удары по объектам энергетики в Белгородской, Брянской, Херсонской областях и Донецкой Народной Республике.

Самый массированный удар пришелся на Брянскую область. Противник ударил по энергетике региона шесть раз.

18 марта президент России Владимир Путин согласился с инициативой американского коллеги Дональда Трампа о введении моратория на удары по энергетической инфраструктуре между РФ и Украиной на 30 дней. Российские военные незамедлительно выполнили соответствующий приказ верховного главнокомандующего, обезвредив семь своих беспилотников, направлявшихся для ударов по энергообъектам Николаевской области.

Несмотря на публичное заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о поддержке моратория, уже в ночь на 19 марта ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Краснодарском крае. Они также продолжили систематические атаки на российскую энергосистему.

Только за 17 апреля Украина четыре раза за сутки атаковала объекты энергетической инфраструктуры России. Киев нанес удары по объектам энергетики в Белгородской, Брянской, Курской и Воронежской областях.

Также директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук сообщил, что Россия передает США все сведения о нарушениях моратория на удары по объектам энергетики со стороны киевского режима.

18 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин по истечении срока действия моратория на удары по энергообъектам Украины не давал новых указаний. Он подчеркнул, что РФ придерживалась его, в отличие от Украины.