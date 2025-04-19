Вашингтон, 19 апреля, 2025, 14:07 — ИА Регнум. Ряд стран Европы рассматривают возможность инвестиций в военно-промышленный комплекс Украины вместо продолжения поставок оружия киевскому режиму. Об этом 19 апреля заявила американская газета The Washington Post (WP).

Global Look Press

«Европейский чиновник, выступая на условиях анонимности для обмена внутренними обсуждениями, сказал, что все больше стран рассматривают модель вливания денег в оборонную промышленность Украины вместо отправки оружия», — говорится в материале.

Он признал, что арсеналы Европы иссякают после трех лет поставок оружия на Украину. Чиновник также отметил, что производство вооружений в этой стране должно обходиться дешевле.

Кроме того, издание сообщило, что киевский режим лишился почти всей техники и боеприпасов, полученных от предыдущей администрации США. В Европе при этом опасаются прекращения американской военной помощи Украине и сомневаются, что смогут самостоятельно обеспечивать Киев необходимым вооружением.

Как передавало ИА Регнум, президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон в случае выхода из переговоров по урегулировании на Украине может прекратить оказывать военную помощь Киеву. Он также добавил, что надеется на заключение мирного соглашения.

Президент России Владимир Путин 18 марта в телефонном разговоре с Трампом назвал ключевым условием для прекращения конфликта на Украине остановку иностранной военной помощи киевскому режиму. Он также отметил, что это нужно для исключения риска эскалации ситуации.