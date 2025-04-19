Иерусалим, 19 апреля, 2025, 13:57 — ИА Регнум. Несколько тысяч паломников 19 апреля ждут в храме Гроба Господня в Иерусалиме богослужения и церемонии схождения Благодатного огня.

EPA/ТАСС

Храм может вместить в себя всего 10 тыс. человек. До начала богослужения делегации, группы паломников и посетителей направляются в храм в надежде прикоснуться к чуду и стать свидетелями схождения Благодатного огня.

Безопасность в храме обеспечивают десятки полицейских, которые четко разводят потоки людей. Также на месте дежурят машины скорой помощи и пожарные.

Накануне в храм Гроба Господня прибыла делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) из России. Паломники ожидают сошествие Благодатного огня, который затем доставят в Россию на Пасху, в том числе в города приграничных областей — Белгород, Брянск, Курск. В Москву его доставят к богослужению в храм Христа Спасителя, а также в 15 других храмов.

Огонь также будет направлен во Владивосток, в Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Архангельск, Вологду, Мурманск, Новый Уренгой, Улан-Удэ, Сыктывкар, Якутск, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Кемерово, Салехард, Омск, Читу, Барнаул, Чебоксары, Волгоград, Ижевск, Ульяновск, Казань, Уфу, Екатеринбург, Челябинск, Курган, Саранск, Саратов, Воронеж, Киров, Калугу, Иваново, Смоленск, Краснодар, Нижний Новгород, Рязань, Орел, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Тамбов, Тверь, Тулу, Ярославль и другие российские города.

Как передавало ИА Регнум, ФАП традиционно ежегодно организует перевозку Благодатного огня в РФ — из храма Гроба Господня на особом богослужении, совершаемом в Великую субботу в храме Воскресения Христова. Изнесение огня из Кувуклии символизирует выход из Гроба воскресшего Иисуса Христа.

В 2025 году празднование Пасхи выпадает на 20 апреля. Знаменательной для христиан дате предшествовал Великой пост, который верующие соблюдают с 3 марта. Согласно опросу, проведенному ВЦИОМ, самым важным праздником для россиян является День Победы, вторым по значимости — Новый год, а третьим — Пасха.