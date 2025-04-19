Москва, 19 апреля, 2025, 13:33 — ИА Регнум. Вооруженные силы РФ ударили по месту проведения испытаний украинского оперативно-тактического ракетного комплекса «Сапсан». Об этом 19 апреля сообщили в Министерстве обороны РФ.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Вчера вечером нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного и морского базирования, беспилотными летательными аппаратами по месту проведения испытаний украинского оперативно-тактического ракетного комплекса «Сапсан» и прикрывающих его зенитных ракетных систем NASAMS производства Норвегии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что цели удара были достигнуты, все объекты уничтожены.

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