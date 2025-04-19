Москва, 19 апреля, 2025, 13:32 — ИА Регнум. Администрация Соединенных Штатов Америки, включая президента страны Дональда Трампа, понимает первопричины конфликта на Украине. Об этом 19 апреля рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Юрий Ушаков

«Как мне представляется, руководство американской администрации, включая президента, они понимают первопричины конфликта», — пояснил он в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

При этом Ушаков уточнил, что последние десятилетия на Западе создавался антироссийский фон, который мешает переговорам.

«Этот фон мешает продвигать вполне разумные идеи, с которыми согласны некоторые из руководителей, в том числе в Вашингтоне», — добавил помощник президента.

Ранее Bloomberg написал, что США готовы признать Крым российской территорией в рамках мирного соглашения между РФ и Украиной. В материале отмечается, что готовность США признать контроль РФ над Крымом является «последним сигналом» того, что Трамп стремится закрепить соглашение о прекращении огня, и была обозначена после того, как он и госсекретарь Марко Рубио заявили в пятницу, что администрация готова отказаться от своих усилий по посредничеству в установлении мира, если прогресс не будет достигнут быстро.

Президент России Владимир Путин 11 апреля принял спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Санкт-Петербурге. Переговоры длились более четырех часов, стороны в том числе обсуждали вопросы урегулирования украинского кризиса.

Обе стороны положительно оценили встречу. Уиткофф заявил, что расширение коммерческих возможностей может стать основой для формирования новых отношений между Россией и США. Кроме этого, отвечая на вопрос о возможности заключения сделки с РФ по украинскому вопросу, он выразил уверенность в том, что такое соглашение намечается. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также назвал беседы с администрацией США конструктивными и содержательными.