Ушаков заявил, что у Трампа есть понимание первопричин конфликта на Украине
Москва, 19 апреля, 2025, 13:32 — ИА Регнум. Администрация Соединенных Штатов Америки, включая президента страны Дональда Трампа, понимает первопричины конфликта на Украине. Об этом 19 апреля рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Как мне представляется, руководство американской администрации, включая президента, они понимают первопричины конфликта», — пояснил он в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
При этом Ушаков уточнил, что последние десятилетия на Западе создавался антироссийский фон, который мешает переговорам.
«Этот фон мешает продвигать вполне разумные идеи, с которыми согласны некоторые из руководителей, в том числе в Вашингтоне», — добавил помощник президента.
Ранее Bloomberg написал, что США готовы признать Крым российской территорией в рамках мирного соглашения между РФ и Украиной. В материале отмечается, что готовность США признать контроль РФ над Крымом является «последним сигналом» того, что Трамп стремится закрепить соглашение о прекращении огня, и была обозначена после того, как он и госсекретарь Марко Рубио заявили в пятницу, что администрация готова отказаться от своих усилий по посредничеству в установлении мира, если прогресс не будет достигнут быстро.
Президент России Владимир Путин 11 апреля принял спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Санкт-Петербурге. Переговоры длились более четырех часов, стороны в том числе обсуждали вопросы урегулирования украинского кризиса.
Обе стороны положительно оценили встречу. Уиткофф заявил, что расширение коммерческих возможностей может стать основой для формирования новых отношений между Россией и США. Кроме этого, отвечая на вопрос о возможности заключения сделки с РФ по украинскому вопросу, он выразил уверенность в том, что такое соглашение намечается. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также назвал беседы с администрацией США конструктивными и содержательными.