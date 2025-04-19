Донецк, 19 апреля, 2025, 13:28 — ИА Регнум. Российские военные 19 апреля освободили от украинских вооруженных формирований село Шевченко в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Станислав Красильников/РИА Новости

«В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Шевченко в Донецкой Народной Республике», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 18 апреля российские военные нанесли удар по ключевым украинским заводам по выпуску беспилотников и по объектам инфраструктуры аэродромов ВСУ. Для удара использовали дроны и высокоточное оружие большой дальности.