Москва, 19 апреля, 2025, 13:19 — ИА Регнум. Певца Эдуарда Шарлота, который осужден за преступления, связанные с реабилитацией нацизма, исключили из списка террористов и экстремистов. Об этом 19 апреля стало известно из информации на сайте Росфинмониторинга.

Альберт Дзень/ТАСС Эдуард Шарлот

«Перечень террористов и экстремистов (исключенные). Физические лица. <…> Шарлот Эдуард Валерьевич», — указано на портале ведомства.

27 декабря Шарлота приговорили к пяти с половиной годам колонии-поселения. Его также лишили права администрировать сайты и сети общего пользования сроком на четыре года. В январе прокуратура Самарской области потребовала отменить приговор за реабилитацию нацизма, так как сочла его слишком мягким, и пересмотреть дело в ином составе суда.

Как передавало ИА Регнум, ранее против певца возбудили три уголовных дела. В одном из своих видеороликов Шарлот разорвал георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступил на нее. Затем он без одежды исполнил пародию на песню «День Победы» и прибил к дереву фотографию патриарха Московского и всея Руси Кирилла, свой военный билет и крест с распятием.

В июле Росфинмониторинг внес исполнителя в список террористов и экстремистов. Затем в октябре его арест был продлен на полгода. Певец также частично признал вину, при этом отказался соглашаться с обвинением в возбуждении ненависти.