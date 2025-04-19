Курск, 19 апреля, 2025, 13:20 — ИА Регнум. Служители Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области чудом спаслись от военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в августе 2024 года. Об этом 19 апреля рассказал настоятель монастыря отец Питирим.

monasterium.ru Отец Питирим

По словам священнослужителя, ВСУ начали обстреливать монастырь во время литургии. По его мнению, стрелять могли из танка.

«Прерывать ее, бросив святые дары, было нельзя. Поэтому службу монахи завершали под огнем врага и только потом стали укрываться от коптеров-камикадзе противника», — отметил он в беседе с RT.

Настоятель рассказал, что сначала обстреливали новый храм, а во второй половине дня стали бить по старому. Здание загорелось и монахи начали выносить из него иконы, мощи и другие ценности, которые они спрятали на цокольном этаже.

На следующий день монахи решили покинуть монастырь. Ехать им пришлось через украинские блокпосты. На одном из них военные ВСУ ограбили монахов — отобрали у всех телефоны и ценные вещи. А на втором блокпосту машину священнослужителей обстреляли, в результате чего один из трудников монастыря погиб.

Кроме монахов от ВСУ тогда спаслась жительница Белгорода, которая приехала помогать в монастыре.

«Я до сих пор не могу вспоминать спокойно тот ужас, который мы тогда пережили. Ехали и молились Богу», — рассказала об эвакуации женщина.

По ее мнению, спастись ей удалось благодаря Божией милости.

Как сообщало ИА Регнум, украинские формирования устроили в приграничном Горнальском Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре опорный пункт с минометными и артиллерийскими расчетами. Российские военные потребовали, чтобы противник сдался.

Один из офицеров из группы десантников украинской 80-й бригады начал вести переговоры с российскими военнослужащими о сдаче в плен. Переговорщика жестоко убили сослуживцы.

На фоне больших потерь отдельные группы элитной 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ пытаются сбежать с территории монастыря. Как сообщили российские бойцы, среди оккупировавших монастырь есть иностранные наемники, в том числе кубинцы и колумбийцы.

Как заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, большинство из них не хочет сдаваться, понимая, что им придется отвечать за преступления против мирных жителей Курской области.

17 апреля источник из правоохранительных органов рассказала, что украинские военные подорвали несколько строений на территории монастыря. Он рассказал, что российские военные, окружившие монастырь, в котором засели украинские формирования, добились определенных успехов. В настоящее время бои в районе монастыря продолжаются.