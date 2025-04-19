Москва, 19 апреля, 2025, 13:10 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поручил утвердить и постоянно актуализировать список недружественных стран, сокративших бизнес в России после начала специальной военной операции.

Гавриил Григоров/РИА Новости

«Утвердить и на постоянной основе актуализировать перечень лиц недружественных иностранных государств, которые после 22 февраля 2022 года прекратили (сократили) предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации», — говорится в перечне поручений по итогам пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

При этом в список должна быть включена информация об условиях прекращения или сокращения деятельности компаний, их акционерах, участниках и бенефициарных владельцах.

Как передавало ИА Регнум, 10 апреля РБК сообщил, что правительство разрабатывает предварительные критерии, соответствие которым позволит ушедшим с 2022 года зарубежным компаниям возобновить работу в России. По данным источника, в числе базовых условий фигурируют отсутствие долгов по зарплатам и налогам, сохранение выплат сотрудникам при уходе с рынка, а также непричастность к финансированию ВСУ или нежелательных организаций.

13 марта Путин сообщил, что Москва в закрытом формате ведет переговоры с некоторыми иностранными компаниями по поводу возвращения на российский рынок. Однако каких-либо преференций у них не будет, указал российский лидер. Если некогда освободившаяся ниша сейчас занята, то она занята, подчеркнул глава государства.

Президент также предупредил, что покинувшие российский рынок западные компании не смогут выкупить обратно свой бизнес в РФ за скромные деньги. Он поручил правительству контролировать ситуацию и следить за подобными сделками.