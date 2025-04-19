Москва, 19 апреля, 2025, 13:07 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 22 апреля проведет переговоры с султаном Омана Хейсамом Бен Тареком Аль Саидом, который прибудет с официальным визитом в Москву. Об этом 19 апреля сообщила пресс-служба Кремля.

Iranian Presidency/Global Look Press Султан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид

«Будут обсуждены основные направления дальнейшего развития российско-оманского сотрудничества, включая торгово-экономическую, финансово-инвестиционную и культурно-гуманитарную сферы», — говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры стран обсудят международную и региональную повестки дня.

Как передавало ИА Регнум, в Омане 12 апреля прошли непрямые переговоры между делегациями США и Ирана. Вашингтон и Тегеран обсуждают вопрос иранской ядерной программы.

17 апреля Путин встретился в Москве с главой МИД ИранаАббасом Аракчи. Высокий гость привез для российского лидеру послание от верховного лидера Ирана Али Хаменеи.