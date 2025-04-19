Москва, 19 апреля, 2025, 13:04 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин до 15 мая поручил определить особенности обратного выкупа иностранцами активов в России. Об этом 19 апреля заявила пресс-служба Кремля.

Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

«Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на установление особенностей осуществления иностранными инвесторами права на обратный выкуп отчужденных ими после 22 февраля 2022 года на нерыночных условиях акций хозяйственных обществ, обеспечив защиту прав и законных интересов российских граждан и юридических лиц, являющихся владельцами этих акций», — говорится в заявлении.

Отмечается, что правительству РФ также поручено внести в законодательство порядок согласования сделок с лицами из недружественных иностранных государств с учетом прекращения или частичного сокращения деятельности в РФ после начала спецоперации 22 февраля 2022 года.

Кроме того, необходимо учесть особенности этих субъектов предпринимательской деятельности и наложить финансовые обязательства, а также получить от них гарантии добросовестного и ответственного ведения бизнеса на территории России.

Как передавало ИА Регнум, ранее в тот же день Путин поручил утвердить список ушедших из России компаний после начала спецоперации. Отмечается, что в список внесут данные об условиях прекращения или сокращения деятельности компаний, их акционерах, участниках и бенефициарных владельцах.

13 марта российский лидер заявил, что РФ в закрытом формате ведет переговоры с некоторыми иностранными компаниями по вопросам их возвращения на российский рынок без преференций. Если некогда освободившаяся ниша сейчас занята отечественным бизнесом, то она занята, подчеркнул глава государства.

Путин также заверил, что покинувшие Россию иностранные компании не смогут выкупить обратно свой бизнес за скромные деньги. Он также поручил кабмину РФ следить за ситуацией и подобными сделками.