Находка, Приморский край, 19 апреля, 2025, 13:09 — ИА Регнум. Против подростка, избивавшего жителей Находки кастетом, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Об этом 19 апреля заявила пресс-служба регионального СУ СК России.

CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

«Следственным органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, который подозревается в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ)», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Следствие установило, что группа подростков в течение нескольких месяцев жестоко избивала местных жителей при помощи кастетов и других подручных средств ради контента в соцсетях.

«25 января 2025 года фигурант, находясь вблизи здания торгового центра поээна улице Спортивной в городе Находке без какого-либо значительного повода, желая выяснить отношения с присутствующими людьми, нанес им множественные удары тяжелым предметом, причинив телесные повреждения», — уточнили в ведомстве.

Следователи допрашивают свидетелей, а председатель СК России Александр Бастрыкин взял дело на контроль.

Как передавало ИА Регнум, 18 апреля СК РФ возбудил уголовное дело в связи с другим нападением подростка. В одной из подмосковных школ на учителя напал школьник с молотком. В ведомстве уточнили, что пострадавшая госпитализирована с телесными повреждениями.

Еще один случай с нападением произошел в ноябре прошлого года в Свердловской области в городе Нижние Серги. Подросток с разбега ударил одноклассницу ногами в грудь для контента в соцсетях. 16 апреля директор нижнесергинской школы Марина Тараева поделилась в беседе с ИА Регнум, что мальчик был неоднократно замечен в хулиганстве и грубом обращении с одноклассниками. Кроме того, его уже полгода не могут отчислить из учреждения.

14 апреля СК России направил в суд уголовное дело в отношении этого школьника по статьям о покушении на грабеж и умышленном причинении вреда здоровью — ему грозит свыше 10 лет заключения. Мать нападавшего также привлекли к административной ответственности за ненадлежащее воспитание и нарушение миграционного режима. Ее вид на жительство был аннулирован, вскоре ей придется покинуть страну.