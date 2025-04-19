Вашингтон, 19 апреля, 2025, 13:09 — ИА Регнум. Угрозы госсекретаря США Марко Рубио, что американская сторона может выйти из переговоров по мирному урегулированию на Украине, стали «подарком» президенту РФ Владимиру Путину. Об этом говорится в статье газеты The New York Times (NYT).

Dirk Waem/Global Look Press

«Что бы ни имел в виду господин Рубио, его слова стали последним американским подарком делу господина Путина», — говорится в материале.

Издание также заявило, что после прихода к власти президента США Дональда Трампа он и члены его команды делали заявления, которые якобы соответствовали интересам России. Газета также отметила, что американский лидер никогда не критикует Путина.

Как передавало ИА Регнум, Рубио 18 апреля заявил, что США будут участвовать в разрешении украинского кризиса только, если обе стороны конфликта будут настроены на достижение мира. По его словам, Вашингтон не собирается заниматься этой проблемой неделями или месяцами.

Трамп также 18 апреля заявил, что США выйдут из переговоров по мирному урегулированию, если одна из сторон будет саботировать диалог. При этом он выразил надежду на то, что скоро получится уладить конфликт.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер при этом обвинил Рубио в содействии планам Европы и Украины затянуть конфликт. По его мнению, слова о возможном выходе США из переговорного процесса провоцируют сторонников эскалации срывать диалог.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в разговоре с ИА Регнум, комментируя заявление о возможном выходе США из переговоров, напомнил, что действующая американская администрация уже не раз меняла мнение на противоположное. Также Вашингтон не отвечает за договоренности, в которых участвует. Эксперт указал на то, что Путин и Трамп условились о моратории на удары по энергообъектам Украины и РФ, но киевский режим не соблюдал их. США, видя это, никак не отреагировали.