Москва, 19 апреля, 2025, 13:31 — ИА Регнум. В России 20 апреля отмечается Национальный день донора. Эта дата празднуется ежегодно.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Национальный день донора был учрежден 20 февраля 2007 года. В этот день в 1832 году российский акушер Андрей Вольф впервые в отечественной практике успешно перелил роженице кровь ее мужа и тем самым спас ей жизнь.

Взаимовыручка и милосердие являются частью культурного кода россиян. Исторически сложилось, что в трудные для страны времена народ единым фронтом выступал против любого, даже невидимого врага. Это крепкий фундамент нашего общества. Донорство в России представляет собой это масштабное движение, которое базируется на наших нравственных традициях.

В Москве в марте 1926 года открыли первый в мире Институт переливания крови. Через полтора года, в августе 1928-го, была издана первая официальная инструкция по применению лечебного метода переливания крови.

В современной истории России для популяризации донорства Минздрав и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) реализовывали с 2008 года Программу развития массового добровольного донорства крови и ее компонентов, благодаря чему удалось достичь полного удовлетворения потребностей медицинских учреждений каждого региона в компонентах крови. В стране также создали Федеральный регистр доноров, который исключал препятствия при сдаче крови донором за пределами региона его регистрации, и появилась картотека лиц, отведенных от донорства, что способствовало повышению безопасности трансфузий и экономической эффективности.

Донорство — это не просто акт милосердия, но и проявление истинного сострадания и солидарности. В России в донорской крови ежегодно нуждаются около 1,5 млн человек. Для них переливание крови является единственным способом выжить. Для доноров — это возможность спасти жизнь незнакомого человека, оказать поддержку и проявить соучастие.

В России почти 1,5 млн доноров, с каждым годом их число растет. Более 600 тыс. человек являются почетными донорами. Эти люди пользуются уважением общества и поддержкой государства. Такое звание получают те, кто безвозмездно сдал кровь или ее компоненты определенное количество раз.

Для получения статуса необходимо сдать цельную кровь 40 раз или плазму крови 60 раз. При этом государство всячески поддерживает такую инициативу. Почетные доноры имеют право на ежегодную денежную выплату. В 2025 году она составляет 18 207 рублей. Кроме того, почетным донорам полагается ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время, внеочередное оказание медицинской помощи в рамках программы госгарантий, первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных путевок на санаторно-курортное лечение.

Донорская кровь спасает пострадавших в авариях, тяжелобольных, а в последние годы — жизни бойцов специальной военной операции. Каждый, кто хоть раз в жизни сдавал кровь, уже помог как минимум одному человеку. Такая самоотдача особенно важна сегодня. Потребность в донорской крови остается высокой.

Согласно статистике, стандартный объем сдачи крови — 450 мл— безвреден и безопасен для здоровья обычного человека, но он может спасти целых три жизни раненых бойцов. Благодаря проектам, инициированным президентом России Владимиром Путиным, сегодня военные госпитали полностью обеспечены необходимым запасом донорской крови.

Одним из таких проектов является Всероссийская акция «Код донора. Защитники Отечества», которая проходит в рамках объявленного Путиным Года защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Акция направлена на вовлечение россиян в донорство крови и костного мозга, сохранение исторической памяти о подвиге участников донорского движения военных лет, продолжение традиций взаимопомощи, поддержки и солидарности, заложенных поколениями победителей, через проведение объединяющих мероприятий, направленных на пополнение запасов крови, популяризацию культуры донорства и помощи соотечественникам.

Как сообщало ИА Регнум, 25 февраля ФМБА объявило о старте акции «Код донора. Защитники Отечества». В марте кровь в рамках Всероссийского донорского проекта сдали более 50 работников Федерального фонда обязательного медицинского страхования.