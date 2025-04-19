Лондон, 19 апреля, 2025, 12:41 — ИА Регнум. Западные страны хотят согласовать параметры предлагаемого ими соглашения по прекращению огня на Украине на следующей неделе в Лондоне. Об этом 18 апреля написала газета The New York Post, ссылаясь на высокопоставленного чиновника администрации Соединенных Штатов Америки.

Алексей Витвицкий/РИА Новости

«В ближайшую неделю в Лондоне мы хотим вынести решение относительно [плана] полного и всеобъемлющего прекращения огня. Затем цель будет состоять в том, чтобы провести (переговоры. — Прим. ред.) с россиянами и сказать: «Итак, это лучшее и окончательное предложение», — передало издание слова источника.

Чиновник добавил, что для привлечения России к переговорам по указанному предложению Соединенные Штаты могут предложить российской стороне ослабление санкций и, возможно, разморозку активов РФ.

Ранее Bloomberg написал, что США готовы признать Крым российской территорией в рамках мирного соглашения между РФ и Украиной. В материале отмечается, что готовность США признать контроль РФ над Крымом является «последним сигналом» того, что президент Дональд Трамп стремится закрепить соглашение о прекращении огня, и была обозначена после того, как он и госсекретарь Марко Рубио заявили в пятницу, что администрация готова отказаться от своих усилий по посредничеству в установлении мира, если прогресс не будет достигнут быстро.

Как передавало ИА Регнум, 15 апреля спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что ключевым вопросом в урегулировании украинского конфликта остаются пять территорий, но есть и множество других проблем.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 18 апреля отметил, что в ходе переговоров по Украине есть некоторые сдвиги. При этом Песков подчеркнул, что сторонам необходимо провести еще много сложных обсуждений.

Президент России Владимир Путин 18 марта во время разговора с Трампом по телефону назвал ключевым условием для урегулирования украинского кризиса полную остановку иностранной военной помощи киевскому режиму. Он отметил, что это является условием для недопущения эскалации конфликта.

Ранее Путин отмечал, что для урегулирования конфликта необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, российский лидер указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной территории соблюдение прав и свобод русскоязычных граждан.