Курск, 19 апреля, 2025, 12:23 — ИА Регнум. Потери в Вооруженных силах Украины (ВСУ) за сутки превысили 165 военных на курском направлении. Об этом 19 апреля заявила пресс-служба Минобороны РФ.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«За сутки потери ВСУ составили свыше 165 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, шесть артиллерийских орудий, два миномета, четыре пусковые установки РСЗО и три станции радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Кроме того, за все время в регионе было ликвидировано более 75 тыс. военнослужащих украинских формирований.

Ранее 19 апреля ВС России освободили населенный пункт Олешня в Курской области. Это удалось сделать благодаря активным наступательным действиям подразделений группировки войск «Север».

Как передавало ИА Регнум, 18 апреля МО РФ опубликовало кадры с группой украинских военных, сдавшихся в плен под Курском. Уточнялось, что сдаются в том числе и офицеры. Российские военнослужащие гарантируют жизнь и достойное обращение тем, кто добровольно сложит оружие.

В тот же день российские войска также уничтожили диверсантов ВСУ в Сумской области — их заметили в ходе воздушной разведки. Отмечается, что обнаруженные цели были оперативно уничтожены огнем артиллерийских подразделений.