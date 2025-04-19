ВСУ потеряли за сутки более 165 военных на курском направлении
Курск, 19 апреля, 2025, 12:23 — ИА Регнум. Потери в Вооруженных силах Украины (ВСУ) за сутки превысили 165 военных на курском направлении. Об этом 19 апреля заявила пресс-служба Минобороны РФ.
«За сутки потери ВСУ составили свыше 165 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, шесть артиллерийских орудий, два миномета, четыре пусковые установки РСЗО и три станции радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.
Кроме того, за все время в регионе было ликвидировано более 75 тыс. военнослужащих украинских формирований.
Ранее 19 апреля ВС России освободили населенный пункт Олешня в Курской области. Это удалось сделать благодаря активным наступательным действиям подразделений группировки войск «Север».
Как передавало ИА Регнум, 18 апреля МО РФ опубликовало кадры с группой украинских военных, сдавшихся в плен под Курском. Уточнялось, что сдаются в том числе и офицеры. Российские военнослужащие гарантируют жизнь и достойное обращение тем, кто добровольно сложит оружие.
В тот же день российские войска также уничтожили диверсантов ВСУ в Сумской области — их заметили в ходе воздушной разведки. Отмечается, что обнаруженные цели были оперативно уничтожены огнем артиллерийских подразделений.