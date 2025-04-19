Курск, 19 апреля, 2025, 12:19 — ИА Регнум. В Курской области в селе Илек FPV-дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль, в результате чего погибла женщина. Об этом 19 апреля рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«В результате атаки, к огромной скорби, погибла женщина. В машине также находился мужчина и ребенок, они получили ранения, угрозы для жизни, к счастью нет», — написал он в Telegram-канале.

Хинштейн добавил, что пострадавших скоро доставят в больницу. Автомобиль, подвергшийся атаке, полностью сгорел.

Врио губернатора призвал жителей приграничных населенных пунктов не возвращаться в дома из-за сохраняющейся угрозы атак противника.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 15 апреля киевский режим атаковал российские регионы 115 дронами. Над Курской областью ликвидировали 109 БПЛА, три — над Воронежской областью, по одному — над территориями Московского региона, Брянской и Орловской областей.

Хинштейн сообщил, что в результате ночной атаки беспилотников ВСУ в Курске погибла 85-летняя женщина, девять мирных жителей получили осколочные ранения, черепно-мозговые травмы и ожоги. Кроме того, пострадали 24 многоквартирных дома. Всех жильцов пострадавших домов эвакуировали, обеспечили питанием и всем необходимым.

В последнее время целенаправленные атаки украинских беспилотников на гражданское население, в том числе удары по автомобилям мирных жителей, интенсифицировались. Так, 18 апреля мальчик погиб в поселке Володарское в Донецкой Народной Республике в результате ночной атаки украинских беспилотников. 17 апреля восемь мирных жителей прифронтовых территорий Луганской Народной Республики получили ранения в результате атаки беспилотников и артобстрелов со стороны ВСУ, один из них погиб.

Киевский режим с 2014 года убивает мирных жителей, в том числе тех, кого формально украинские власти считают своими гражданами. По информации главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, начиная с указанной даты в результате агрессии Украины погибли более 6,5 тыс. человек, пострадали порядка 16,5 тыс. мирных граждан.