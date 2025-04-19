Москва, 19 апреля, 2025, 12:12 — ИА Регнум. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Олешня в Суджанском районе Курской области. Об этом 19 апреля сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе активных наступательных действий освобожден населенный пункт Олешня Курской области», — говорится в Telegram-канале ведомства.

За последние сутки украинские формирования потеряли на курском направлении 165 человек. Общие потери противника с момента вторжения в регион превысили 75 тыс. военнослужащих.

Как передавало ИА Регнум, 8 апреля российские бойцы освободили село Гуево в Курской области. Также в начале апреля они взяли под контроль населенные пункты Басовка и Журавка.

18 апреля Минобороны РФ опубликовало видео с украинскими военным, сдавшимися в плен в Курской области. На кадрах более 10 человек. Ведомство подчеркнуло, что бойцы войсковой группировки «Север» тем, кто сдается, гарантируют жизнь и достойное обращение.